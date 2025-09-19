Mattoncini a Bergamo svelato il David a grandezza naturale costruito con i Lego - Foto e video
L’EVENTO. Alla vigilia della rassegna a Chorus Life, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
A Bergamo un David di Donatello gigante e da Guinness dei primati realizzato con oltre 635mila mattoncini Lego
Solo Mab25 - mattoncini a Bergamo vi garantisce arte LEGO al massimo livello internazionale che nessuno potrà mai offrirvi o imitare. L'occasione è solo ed esclusivamente il 20 e 21 settembre presso ChorusLife per scoprire le tutte insieme le opere di SteBri Vai su Facebook
