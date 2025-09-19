Certaldo, 19 settembre 2025 – Una piazza trasformata in un grande punto di incontro tra cittadini, professionisti e associazioni: è questo lo spirito de “La Casa di Comunità si presenta”, l’evento in programma per domani, sabato 20 settembre, dalle 9.30 alle 13 in piazza dei Macelli. Una mattinata interamente dedicata alla salute e al benessere, promossa dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa in collaborazione con Azienda Usl Toscana Centro e Comune di Certaldo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere i servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio, offrendo ai cittadini informazioni, orientamento e consulenze gratuite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mattinata dedicata alla salute: in piazza con le associazioni e i professionisti di settore