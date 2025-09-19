Mattia Restuccia ucciso in bicicletta con la mamma l' investitore | Non ho potuto evitarli sono sotto choc Avrebbe compiuto 7 anni lunedì

CAVARZERE (VENEZIA)ADRIA (ROVIGO) - «Sono profondamente addolorato per quanto successo. Sono sconvolto». A parlare è Giampietro Bassan, 70enne di Cavarzere, che venerdì. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Mattia Restuccia ucciso in bicicletta con la mamma, l'investitore: «Non ho potuto evitarli, sono sotto choc». Avrebbe compiuto 7 anni lunedì

