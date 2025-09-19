Mattia Restuccia travolto in bici con la mamma Giampietro Bassan l' investitore 70enne | Non ho potuto evitarli sono sotto choc

CAVARZERE (VENEZIA)ADRIA (ROVIGO) - «Sono profondamente addolorato per quanto successo. Sono sconvolto». A parlare è Giampietro Bassan, 70enne di Cavarzere, che venerdì. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Mattia Restuccia travolto in bici con la mamma. Giampietro Bassan, l'investitore 70enne: «Non ho potuto evitarli, sono sotto choc»

In questa notizia si parla di: mattia - restuccia

Mattia Restuccia, è morto il bimbo di 7 anni investito in bici con la mamma da un automobilista senza patente. L'ultimo gesto d'amore: donati gli organi

Tragedia ad Adria: muore il piccolo Mattia Restuccia, la mamma autorizza la donazione degli organi

Mattia Restuccia travolto in bici con mamma Genny: «È attaccato alle macchine ma il mio bambino è ancora bello. Ho già perso mio marito. Carcere per il colpevole»

Mattia Restuccia travolto in bici con mamma Genny: «È attaccato alle macchine ma il mio bambino è ancora bello. Ho già perso mio marito. Carcere per il colpevole» Vai su Facebook

Mattia Restuccia, è #morto il bimbo di 7 anni investito in bici con la mamma da un automobilista senza patente. L'ultim... - X Vai su X

Mattia Restuccia travolto in bici con la mamma. Giampietro Bassan, l'investitore 70enne: «Non ho potuto evitarli, sono sotto choc»; Mattia Restuccia, è morto il bimbo di 7 anni investito in bici con la mamma da un automobilista senza patente. L'ultimo gesto d'amore:...; Travolto in bici con la mamma, speranze finite per il piccolo Mattia.

Mattia Restuccia travolto in bici con la mamma. Giampietro Bassan, l'investitore 70enne: «Non ho potuto evitarli, sono sotto choc» - A parlare è Giampietro Bassan, 70enne di Cavarzere, che ... Si legge su ilgazzettino.it

Mattia travolto in bici con la mamma, è tenuto in vita dalle macchine in attesa dell'ultimo gesto d'amore. Epigrafi in città e post del sindaco: «È salito in cielo» - Poi, dopo quest'ultimo gesto d'amore, verrà dichiarato il decesso del bambino di 7 anni ... Lo riporta ilgazzettino.it