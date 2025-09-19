Mattia Furlani lo Spiderman del lungo | Ora Playstation basket e supplì

Mattia Furlani è entrato nella storia dell’atletica italiana, e non solo. Con l’oro conquistato ai mondiali di Tokyo 2025, a soli 20 anni, il reatino è diventato il più giovane campione del mondo di salto in lungo, e le sue parole sono quelle di un ragazzo che parla come se fosse ancora sospeso in aria, in quel volo da 8 metri e 39: «È proprio figo, un’emozione forte, una magia», dice Spiderman, così si definisce, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il telefono è sommerso di notifiche da parte di chi vuole congratularsi per un traguardo che alla vigilia era auspicabile ma non certo scontato: «Penso mille. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: mattia - furlani

Mattia Furlani: “Gasperini? Dategli tempo, la Roma è nel mio cuore”

Mattia Furlani litiga con la pedana, Tentoglou pesca la gran misura ed è terzo agli Europei a squadre

Mattia Furlani furibondo: “Non ho peli sulla lingua, organizzazione non all’altezza. Devo lavorare sulla tecnica, è frustrante”

Quel volo sulla sabbia di Tokyo, il neo e indiscusso signore del lungo lo ha già scolpito tra testa e cuore. E anche se Mattia Furlani per tutti era un predestinato, un oro mondiale a 20 anni non può che spalancare le porte della celebrità. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali di atletica a Tokyo. Ha appena vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo, chi è Mattia Furlani Ce lo racconta il nostro Antonio Giuliano https://buff.ly/8HkDelo - X Vai su X

Mattia Furlani, lo Spiderman del lungo: «Ora Playstation, basket e supplì»; “Sono Spiderman e voglio correre i 100 metri, so quanto valgo ma non lo dico perché passerei per…; Furlani è oro nel lungo: talento e famiglia, i segreti di un campione.

Mattia Furlani, lo Spiderman del lungo: «Ora Playstation, basket e supplì» - Con l’oro conquistato ai mondiali di Tokyo 2025, a soli 20 anni, il reatino è diventato il più giovane campione del mondo di s ... open.online scrive

Mattia Furlani sogna da Spiderman: “Voglio il record del mondo, ma gli ordini li dà mamma” - Il neocampione del mondo del salto in lungo ha le idee chiare: “Già valgo 8,60, non mi pongo dei limiti. Da repubblica.it