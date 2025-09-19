Matteo Togni | Arrivo dal calcio | correvo veloce e ho provato l’atletica L’oro U20 una motivazione ulteriore

Matteo Togni, ostacolista azzurro classe 2006, si è raccontato in una intervista ad OA Sport. Il bergamasco (precisamente nativo di Treviolo) ha da poco conquistato una splendida medaglia d’oro ai Campionati Europei Under 20 di Tampere (Finlandia) nei 110 ostacoli con il tempo di 13?27, precedendo il bulgaro Hristiyan Kasabov e il ceco Matyas Zach. L’atleta delle Fiamme Oro vanta anche due medaglie d’oro ai Campionati juniores (nei 110 ostacoli e nei 60 ostacoli indoor), quindi un argento nel 60 hs ai Campionati assoluti indoor e un bronzo agli assoluti nei 110 hs. Com’ è nata la tua passione per l’atletica? “ Fin da piccolo ho praticato il calcio, giusto per divertimento con i miei amici nella squadretta del paese, fino a quando un anno dopo purtroppo la squadra si è sciolta. 🔗 Leggi su Oasport.it

