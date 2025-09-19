Matteo Togni | Arrivo dal calcio | correvo veloce e ho provato l’atletica L’oro U20 una motivazione ulteriore
Matteo Togni, ostacolista azzurro classe 2006, si è raccontato in una intervista ad OA Sport. Il bergamasco (precisamente nativo di Treviolo) ha da poco conquistato una splendida medaglia d’oro ai Campionati Europei Under 20 di Tampere (Finlandia) nei 110 ostacoli con il tempo di 13?27, precedendo il bulgaro Hristiyan Kasabov e il ceco Matyas Zach. L’atleta delle Fiamme Oro vanta anche due medaglie d’oro ai Campionati juniores (nei 110 ostacoli e nei 60 ostacoli indoor), quindi un argento nel 60 hs ai Campionati assoluti indoor e un bronzo agli assoluti nei 110 hs. Com’ è nata la tua passione per l’atletica? “ Fin da piccolo ho praticato il calcio, giusto per divertimento con i miei amici nella squadretta del paese, fino a quando un anno dopo purtroppo la squadra si è sciolta. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: matteo - togni
Atletica, Matteo Togni è un funambolo nei 110 ostacoli degli Europei U20: azzurro d’oro a Tampere!
Matteo Togni nuovo talento dei 110 ostacoli: oro agli Europei U20 e tempo pazzesco!
Matteo Togni (ideatore e fondatore della MT Studio) diffonde una nuova immagine del Die-Cast Model del Robocles (Terremoto Stellare) che sarà rilasciato lunedì 15 settembre. Trovate tutte le immagini ed i dettagli del modello nel nostro articolo https://w - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Togni: “Arrivo dal calcio: correvo veloce e ho provato l’atletica. L’oro U20 una motivazione ulteriore”; Europei Under 20, Matteo Togni accede alla semifinale nei 110 metri ostacoli; Matteo Togni e un anno di progressi vissuti al fianco degli assoluti.
Matteo Materazzi, a 49 anni si ammala di Sla. Rodighiero: «Arrivò a Rovigo nell'estate del 1998. Proviamo un dispiacere immenso» - Matteo Materazzi ha vestito la maglia del Rovigo calcio in Cnd (l'attuale serie D) nella stagione 1998/99. Riporta ilgazzettino.it