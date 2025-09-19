Matteo Rossi | Il Pd con Del Bono alla conquista della Lombardia

Il prossimo 27 settembre il Partito Democratico lancia il laboratorio Lombardia 2028: un grande viaggio che attraverserà tutti i territori della regione per rappresentare e costruire l’alternativa alla giunta Fontana. “Ci hanno detto due cose negli anni passati, quando il consenso non arrivava: uno che eravamo divisi e due che non eravamo riconoscibili – spiega Matteo Rossi, vicesegretario del Partito Democratico della Lombardia -. Partiamo per tempo, perché mancano ancora due anni e mezzo. Partiamo con un quadro nazionale in cui il campo largo si presenterà insieme a tutte le regionali, partiamo con la guida di Emilio Del Bono, già sindaco di Brescia, che guiderà il laboratorio per costruire, territorio su territorio, proposte che parlino alla vita concreta delle persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it