Matteo Rossi | Il Pd con Del Bono alla conquista della Lombardia

Bergamonews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 27 settembre il Partito Democratico lancia il laboratorio Lombardia 2028: un grande viaggio che attraverserà tutti i territori della regione per rappresentare e costruire l’alternativa alla giunta Fontana. “Ci hanno detto due cose negli anni passati, quando il consenso non arrivava: uno che eravamo divisi e due che non eravamo riconoscibili – spiega Matteo Rossi, vicesegretario del Partito Democratico della Lombardia -. Partiamo per tempo, perché mancano ancora due anni e mezzo. Partiamo con un quadro nazionale in cui il campo largo si presenterà insieme a tutte le regionali, partiamo con la guida di Emilio Del Bono, già sindaco di Brescia, che guiderà il laboratorio per costruire, territorio su territorio, proposte che parlino alla vita concreta delle persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: matteo - rossi

Matteo Ricci indagato, avviso di garanzia per il candidato dem nelle Marche: l’inchiesta su affidi al Comune di Pesaro, le feste e il casco di Valentino Rossi – Il video

Affidopoli, il casco di Valentino Rossi e il murale di Segre: cosa c’è nell’indagine su Matteo Ricci

Cosa c'entra il maxi casco di Valentino Rossi con l'avviso di garanzia all'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci

Video di Matteo Rossi: Il Pd con Del Bono alla conquista della Lombardia; Matteo Rossi: “Il Pd con Del Bono alla conquista della Lombardia”; Treviglio, il centrosinistra al tavolo: il vertice improvvisato e il candidato da trovare.

Pd Lombardia, Roggiani sceglie i vice: Fragomeli e Rossi - La segretaria Roggiani: "Mettere in campo il Laboratorio Lombardia 2028". Lo riporta affaritaliani.it

Pd, Rossi: “Unità e rinnovamento i valori su cui dobbiamo puntare” - Matteo Rossi, vice segretario regionale del Pd, punta sui concetti di unità e rinnovamento: “Dal congresso esce un Pd unito e rinnovato, ora promuoviamo partecipazione per costruire il ... Da bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Matteo Rossi Pd Bono