Matteo Rossi | Il Pd con Del Bono alla conquista della Lombardia
Il prossimo 27 settembre il Partito Democratico lancia il laboratorio Lombardia 2028: un grande viaggio che attraverserà tutti i territori della regione per rappresentare e costruire l’alternativa alla giunta Fontana. “Ci hanno detto due cose negli anni passati, quando il consenso non arrivava: uno che eravamo divisi e due che non eravamo riconoscibili – spiega Matteo Rossi, vicesegretario del Partito Democratico della Lombardia -. Partiamo per tempo, perché mancano ancora due anni e mezzo. Partiamo con un quadro nazionale in cui il campo largo si presenterà insieme a tutte le regionali, partiamo con la guida di Emilio Del Bono, già sindaco di Brescia, che guiderà il laboratorio per costruire, territorio su territorio, proposte che parlino alla vita concreta delle persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: matteo - rossi
Matteo Ricci indagato, avviso di garanzia per il candidato dem nelle Marche: l’inchiesta su affidi al Comune di Pesaro, le feste e il casco di Valentino Rossi – Il video
Affidopoli, il casco di Valentino Rossi e il murale di Segre: cosa c’è nell’indagine su Matteo Ricci
Cosa c'entra il maxi casco di Valentino Rossi con l'avviso di garanzia all'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci
Nella giornata di ieri a Palazzo Pubblico (RSM) in Piazza della Libertà e’ arrivata la nomina ufficiale: ? Dal primo ottobre al primo aprile Matteo Rossi e Lorenzo Bugli saranno i prossimi Capitani Reggenti. Un altro tassello che si aggiunge alla carriera perso Vai su Facebook
Video di Matteo Rossi: Il Pd con Del Bono alla conquista della Lombardia; Matteo Rossi: “Il Pd con Del Bono alla conquista della Lombardia”; Treviglio, il centrosinistra al tavolo: il vertice improvvisato e il candidato da trovare.
Pd Lombardia, Roggiani sceglie i vice: Fragomeli e Rossi - La segretaria Roggiani: "Mettere in campo il Laboratorio Lombardia 2028". Lo riporta affaritaliani.it
Pd, Rossi: “Unità e rinnovamento i valori su cui dobbiamo puntare” - Matteo Rossi, vice segretario regionale del Pd, punta sui concetti di unità e rinnovamento: “Dal congresso esce un Pd unito e rinnovato, ora promuoviamo partecipazione per costruire il ... Da bergamonews.it