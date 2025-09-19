Matteo Franzoso per lo sciatore funerali di Stato a Sestriere martedì 23 settembre
Funerali di Stato per Matteo Franzoso. L’ultimo saluto allo sciatore genovese 25enne, morto in Cile dopo una caduta sulle nevi di La Parva, durante un allenamento di discesa libera con la Nazionale, si terrà a Sestriere (Torino) martedì 23 settembre. L’arrivo in Italia della salma di Franzoso, portacolori delle Fiamme Gialle, è attesa per lunedì 22 a Milano. Da lì il trasferimento a Sestriere: la camera ardente allestita all’interno della chiesa di Sant’Edoardo, dove il giorno successivo si terrà il funerale. Poi lo sciatore verrà tumulato nel cimitero dell’antica chiesa di San Restituto a Sauze di Cesana, a pochi chilometri di distanza, dove l’accesso sarà riservato esclusivamente alla famiglia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
