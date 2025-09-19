È stata una tragica caduta a porre fine alla vita di Matteo Franzoso, giovane sciatore genovese di soli 25 anni. La Fisi ha comunicato che si terranno i funerali di Stato per l’atleta, in riconoscimento della sua carriera e della sua prematura scomparsa. La cerimonia funebre si svolgerà a Sestriere, nella chiesa di Sant’Edoardo, alle ore 16. Una tragica fine in Cile. La morte di Franzoso è avvenuta a seguito di una terribile caduta durante un allenamento in Cile, sulla pista di La Parva. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, le conseguenze dell’incidente si sono rivelate fatali. La notizia ha scosso profondamente il mondo dello sci e la comunità di Sestriere, dove Franzoso risiedeva con la sua famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Matteo Franzoso, arriva la notizia sui funerali: “La famiglia ha deciso così”