Dal suo amore ‘genetico’ per la musica al rapporto con il papà, fino all’uscita del nuovo album, dal titolo evocativo ‘Falling In love’, e al tour internazionale partito l’11 settembre tra Usa e Regno Unito. A soli 27 anni, Matteo Bocelli ha già cantato davanti a re Carlo III e al presidente degli Usa Joe . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Matteo Bocelli, il figlio d’arte che incanta il mondo con il suo stile – Aggiungi contatto podcast

Matteo Bocelli, figlio del celebre tenore Andrea, ha dovuto affrontare e superare numerosi pregiudizi per affermarsi con la propria voce e la sua identità artistica. Dichiarando che: "Un figlio d'arte deve, per assurdo, lavorare il doppio di una persona che viene d

