Matteo Barone il 25enne travolto e ucciso sulle strisce | gli amici lanciano lanterne per ricordarlo

Milanotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lanterne colorate e qualche lacrima. Tutto davanti al Politecnico. Così alcuni ragazzi, nella serata di giovedì 18 settembre, hanno ricordato Matteo Barone, il 25enne travolto e ucciso da un'auto guidata da un poliziotto fuori servizio mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Porpora. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: matteo - barone

Matteo Barone falciato sulle strisce da un poliziotto ubriaco: il sogno di fare il trapper stroncato a 25 anni

Matteo Barone ucciso sulle strisce: nessun segno di frenata. Il poliziotto ubriaco era pure al cellulare?

Matteo Barone travolto e ucciso in via Porpora, la disperazione della madre Eva: “Mio figlio era tutta la mia forza”

Matteo Barone, il 25enne travolto e ucciso sulle strisce: gli amici lanciano lanterne per ricordarlo; Milano: lanterne luminose per ricordare Matteo Barone; Morto Matteo Barone, il 25enne investito sulle strisce pedonali e sbalzato di 37 metri: al volante un poliziotto fuori servizio.

Matteo Barone, il 25enne travolto e ucciso sulle strisce: gli amici lanciano lanterne per ricordarlo - Così alcuni ragazzi, nella serata di giovedì 18 settembre, hanno ricordato Matteo Barone, il 25enne travolto e ucciso da un'auto guid ... Segnala milanotoday.it

Matteo Barone travolto e ucciso da un suv, stasera il presidio in via Porpora: "Serve il limite di 30 all'ora" - La morte di Matteo Barone, il 25enne investito e ucciso sulle strisce pedonali in via Porpora sabato scorso, ha riaperto la ferita mai rimarginata delle morti per le vie di Milano. Riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Matteo Barone 25enne Travolto