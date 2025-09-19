Matteo Barone il 25enne travolto e ucciso sulle strisce | gli amici lanciano lanterne per ricordarlo

Lanterne colorate e qualche lacrima. Tutto davanti al Politecnico. Così alcuni ragazzi, nella serata di giovedì 18 settembre, hanno ricordato Matteo Barone, il 25enne travolto e ucciso da un'auto guidata da un poliziotto fuori servizio mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Porpora. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Matteo Barone falciato sulle strisce da un poliziotto ubriaco: il sogno di fare il trapper stroncato a 25 anni

Matteo Barone ucciso sulle strisce: nessun segno di frenata. Il poliziotto ubriaco era pure al cellulare?

Matteo Barone travolto e ucciso in via Porpora, la disperazione della madre Eva: “Mio figlio era tutta la mia forza”

