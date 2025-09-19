Matteo Barone a Milano i funerali del 25enne investito e ucciso da un agente

ìLa chiesa di San Luca Evangelista a Milano era gremita per l’ultimo saluto a Matteo Barone, il 25enne investito e ucciso mentre attraversava sulle strisce pedonali da un agente di polizia fuori servizio, risultato positivo all’alcol test, il 6 settembre scorso. In prima fila la mamma, davanti alla bara bianca con una foto sorridente del ragazzo appoggiata sopra. Tra i banchi tanti amici e coetanei, stretti nel silenzio e nel dolore. “Perderti così all’improvviso è ingiusto. Come se una parte di me fosse morta con te”, ha detto commosso Dario, il migliore amico di Matteo. “Ma ci resta il ricordo: la tua musica, le risate, le frasi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Matteo Barone, a Milano i funerali del 25enne investito e ucciso da un agente

