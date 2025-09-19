Matteo Arnaldi ha perso all’esordio degli Hangzhou Open 2025 di tennis: l’azzurro, che nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP era 73° a quota 825 punti, nonostante la sconfitta odierna guadagna virtualmente una posizione, salendo in 72ma piazza nella classifica live, sempre a quota 825. L’azzurro vanta un margine di ben 185 punti sulla 100ma posizione, e negli ultimi tornei della stagione ne scarterà nel complesso soltanto 60, potendo quindi difendere ampiamente un piazzamento in top 100 anche in caso di risultati negativi fino alla fine dell’anno. L’azzurro, inoltre, giocherà le qualificazioni a Tokyo la prossima settimana, nel torneo in cui lo scorso anno fu eliminato all’esordio nel main draw, poi disputerà il Masters 1000 di Shanghai, dove difende 50 punti dei sedicesimi del 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

Matteo Arnaldi in caduta libera nel ranking ATP: i punti da difendere sino a novembre per difendere la top100