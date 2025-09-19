Mattarella | Vaccini pediatrici fondamentali

Durante la cerimonia di consegna del Premio Roberto Burgio, svoltasi al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito con forza il ruolo cruciale della sanità pubblica e della pediatria nella tutela dell’infanzia, soffermandosi in particolare sull’importanza della vaccinazione in età pediatrica e sul valore della medicina come presidio costituzionale. “Non era casuale il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella: “Vaccini pediatrici fondamentali”

Mattarella: “Da Burgio rigore e sostegno alla pratica dei vaccini”

Grazie al Presidente Mattarella per metterci sempre la faccia. E' incredibile che per l'ignoranza e la miopia di una parte della società e della politica, debba intervenire il Presidente della Repubblica per sostenere i #vaccini pediatrici. Denota il basso livello cult

