Mattarella riceve nazionali basket U20 | Rifiuto di distinguere la rilevanza tra femminile e maschile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025 “È difficile fare distinzioni, anzi mi rifiuto personalmente di distinguere quanto rilevanza tra basket femminile e basket maschile. Comincio con le ragazze, doverosamente, siete bravissime”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con la nazionale femminile e la nazionale maschile under 20 di pallacanestro. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: mattarella - riceve

Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gandolfo: «Pronti a ospitare negoziati in Vaticano». Poi gli incontri con Mattarella e l’inviato di Trump

Mattarella riceve Zelensky al Quirinale: focus su diplomazia e cooperazione internazionale

Mattarella riceve Zelensky: “pieno sostegno dell’Italia”

DIRETTA | Mattarella riceve le associazioni che curano la memoria degli italiani internati #ANSA Vai su Facebook

DIRETTA | Mattarella riceve le associazioni che curano la memoria degli italiani internati #ANSA - X Vai su X

Mattarella riceve nazionali basket U20: Rifiuto di distinguere la rilevanza tra femminile e maschile - Il video; Mattarella riceve la Nazionale femminile e l’under 20 maschile: “Successi ottenuti con determinazione e contro i pregiudizi”; Mattarella riceve la nazionale femminile di Basket: Il vostro un Bronzo che vale Oro.

Mattarella riceve la Nazionale femminile e U20 di basket: “Siete stati straordinari, c’è fiducia per il futuro” - La Nazionale italiana femminile bronzo europeo e la Nazionale maschile U20 campione d'Europa di basket sono state ricevute quest'oggi al Quirinale dal ... Come scrive oasport.it

Mattarella riceve nazionali basket U20: Rifiuto di distinguere la rilevanza tra femminile e maschile - jpg"; (Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025“È difficile ... Segnala affaritaliani.it