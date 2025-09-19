Mattarella | Resistenza italiana ha radici salde e valore costituente
Roma, 19 set. (askanews) – La Resistenza ha salde radici e valore costituente come dimostra anche la ribellione degli internati militari. lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando al Quirinale la Prima giornata nazionale degli internati militari. Presenti il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto. “La Resistenza italiana non è stata limitata ad avanguardie patriottiche, ma ha ricevuto l’apporto di diversi affluenti provenienti da varie componenti sociali – ha ricordato il capo dello Stato –.E’ grazie anche a tante resistenze senza armi che la resistenza armata ha trovato allora terreno fertile, consensi e sponde preziose. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
