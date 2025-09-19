Mattarella | resistenza eroica da internati che dissero no a nazifascismo

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 set. (askanews) - "Celebriamo oggi la prima Giornata nazionale degli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre del '43. Nella memoria della Repubblica viene in questo modo impresso, e definito, un segno di grande importanza. Un segno che rafforza - in quanto la completa - la radice della democrazia conquistata dal nostro popolo. E perché rende pienamente onore ai militari italiani che ebbero il coraggio di pronunciare il loro No al nazifascismo, pagando un prezzo personale altissimo e subendo, al termine della guerra, una sorta di oscuramento della loro resistenza, travagliata ed eroica". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mattarella resistenza eroica da internati che dissero no a nazifascismo

© Quotidiano.net - Mattarella: resistenza eroica da internati che dissero no a nazifascismo

In questa notizia si parla di: mattarella - resistenza

Ucraina, Mattarella: "Omaggio a resistenza Kiev, sacrifici rivolti a futuro"

Mattarella depone due corone d alloro a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza – Il video

Resistenza: Mattarella, 'internati con no a nazifascismo difesero amor patrio'

Mattarella: resistenza eroica da internati che dissero no a nazifascismo; Video; Resistenza, Mattarella: Fascismo si contrappose alla Nazione, internati difesero amor patrio.

Mattarella: resistenza eroica da internati che dissero no a nazifascismo - "Celebriamo oggi la prima Giornata nazionale degli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre del '43. Segnala libero.it

mattarella resistenza eroica internatiResistenza: Mattarella, 'internati con no a nazifascismo difesero amor patrio' - "Celebriamo oggi la prima Giornata nazionale degli Internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre del '43. iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Resistenza Eroica Internati