"Patrioti" aveva definito "i caduti" della Resistenza lo scorso 25 aprile. Allo stesso modo Sergio Mattarella chiama i militari italiani che dissero no ai nazifascisti e alla Repubblica di Salò dopo l'8 settembre del 1943. Il capo dello Stato celebra al Quirinale la prima Giornata nazionale degli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi, circa 650mila persone la cui storia è rimasta "in ombra" per troppo tempo e che l'inquilino del Colle vuole diventi "avanguardia". È giusto, per Mattarella, rendere "pienamente onore" a coloro i quali "con quel no ai fascisti di Salò e alle truppe di occupazione difesero la dignità e il senso autentico dell'amor di patria quando lo stesso vertice dello Stato si era dissolto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella: "Patrioti i militari che si opposero a Salò"