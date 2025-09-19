Mattarella | No internati a nazifascismo fu senso autentico amor patria

Al Quirinale l ‘intervento di Sergio Mattarella in occasione della cerimonia in occasione della prima Giornata degli Internati Militari nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. “Celebriamo oggi la prima Giornata nazionale degli Internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi dopo l’8 settembre del ’43. Nella memoria della Repubblica viene in questo modo impresso, e definito, un segno di grande importanza. Un segno che rafforza – in quanto la completa – la radice della democrazia conquistata dal nostro popolo. E perché rende pienamente onore ai militari italiani che ebbero il coraggio di pronunciare il loro No al nazifascismo, pagando un prezzo personale altissimo e subendo, al termine della guerra, una sorta di oscuramento della loro resistenza, travagliata ed eroica”, ha dichiarato il capo dello Stato che aggiunge: “Con quel No ai fascisti di Salò e alle truppe di occupazione difesero la dignità e il senso autentico dell’amor di Patria quando lo stesso vertice dello Stato si era dissolto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

