Ebbero il “coraggio di pronunciare il No al nazifascismo” e pagarono per questo un “prezzo personale altissimo”. Fu “resistenza” anche la loro, di fronte al fascismo che “si contrappose di fatto alla nazione” e “spinse quanti nella cultura patriottica e risorgimentale erano stati formati a cercare una nuova casa da edificare per esprimere i sentimenti del Paese”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato così i militari italiani che furono internati nei campi di concentramento tedeschi durante la II Guerra Mondiale dopo l’ armistizio dell’8 settembre. Uomini che subirono “al termine della guerra una sorta di oscuramento della loro resistenza, travagliata ed eroica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mattarella: "Il fascismo si contrappose alla nazione. Il 'no' dei militari italiani internati dai nazisti fu Resistenza"