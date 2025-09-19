Mattarella | Il fascismo si contrappose alla nazione Il ‘no’ dei militari italiani internati dai nazisti fu Resistenza
Ebbero il “coraggio di pronunciare il No al nazifascismo” e pagarono per questo un “prezzo personale altissimo”. Fu “resistenza” anche la loro, di fronte al fascismo che “si contrappose di fatto alla nazione” e “spinse quanti nella cultura patriottica e risorgimentale erano stati formati a cercare una nuova casa da edificare per esprimere i sentimenti del Paese”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato così i militari italiani che furono internati nei campi di concentramento tedeschi durante la II Guerra Mondiale dopo l’ armistizio dell’8 settembre. Uomini che subirono “al termine della guerra una sorta di oscuramento della loro resistenza, travagliata ed eroica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mattarella - fascismo
Elena Basile: “Israele terrorista, insorgiamo al silenzio di Meloni e Mattarella. Gergiev? Dai nostri intellettuali fascismo culturale”
Compie 102 anni Paola Del Din, un simbolo della Resistenza contro il fascismo e il nazismo in Friuli. Per lei, gli auguri del Presidente Mattarella. Vai su Facebook
"Con quel No ai fascisti di Salò difesero la dignità e il senso autentico dell'amor di Patria". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, durante la Cerimonia per la Giornata degli Internati Militari nei campi di concentramento. #ANSA - X Vai su X
Resistenza, Mattarella: Fascismo si contrappose alla Nazione, internati difesero amor patrio; Mattarella: “Fascismo lontano da valori italiani, patrioti i militari che si opposero a Salò”; Mattarella: “Il fascismo si contrappose alla nazione. Il ‘no’ dei militari italiani….
Resistenza, Mattarella: "Fascismo si contrappose alla Nazione, internati difesero amor patrio" - Il presidente della Repubblica: 'Nel farsi vassallo del nazismo il regime rese evidente la distanza dai valori più profondi del popolo italiano' ... Scrive msn.com
Resistenza: Mattarella, 'fascismo si contrappose a Nazione, patrioti espressero sentimenti Paese' - "Tra le vicende tragiche seguite all'Armistizio certamente un valore di simbolo di resistenza è stato assunto dallo scontro armato che la Divisione Acqui ingaggiò con le tr ... Segnala iltempo.it