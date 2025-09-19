Mattarella | Il diverso da sè visto come nemico da annientare recenti fatti di cronaca lo dimostrano – Il video

Open.online | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2025 “Nelle società del mondo di oggi ritorna la diffusione di un clima di avversione, di rancore, di reciproco rifiuto che spesso, come si legge nei recenti fatti di cronaca, sfocia della violenza e giunge all'omicidio. . Il diverso da se stessi viene visto come un nemico, un nemico da combattere, da abbattere. Lungi dal considerare la diversità di opinione, le condizioni, una sfida all'approfondimento, si ritiene che l'altro debba essere annientato.” Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva alla cerimonia commemorativa del 5° Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro (Roma). 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mattarella - diverso

Mattarella ricorda Willy a 5 anni dall’omicidio: “Un italiano esemplare. Il diverso da se visto come un nemico”

Mattarella ricorda Willy Monteiro, italiano esemplare: “Il diverso è visto come il nemico. I social amplificatori d’odio”

Mattarella:diverso,nemico da annientare

mattarella diverso s232 vistoMattarella: Il diverso da sè visto come nemico da annientare, recenti fatti di cronaca lo dimostrano - “Nelle società del mondo di oggi ritorna la diffusione di un clima di avversione, di rancore, di reciproco rifiuto che spesso, come si legge nei recenti fatti di cronaca, sfocia della violenza e giung ... Come scrive ilgiornale.it

mattarella diverso s232 vistoMattarella, il diverso da sé visto come nemico da annientare - ROMA, 16 SET – “Nelle società di oggi ritorna un clima di avversione e rancore, di reciproco rifiuto che spesso sfocia nella violenza e giunge all’omicidio. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Diverso S232 Visto