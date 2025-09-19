Mattarella | Il diverso da sè visto come nemico da annientare recenti fatti di cronaca lo dimostrano – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2025 “Nelle società del mondo di oggi ritorna la diffusione di un clima di avversione, di rancore, di reciproco rifiuto che spesso, come si legge nei recenti fatti di cronaca, sfocia della violenza e giunge all'omicidio. . Il diverso da se stessi viene visto come un nemico, un nemico da combattere, da abbattere. Lungi dal considerare la diversità di opinione, le condizioni, una sfida all'approfondimento, si ritiene che l'altro debba essere annientato.” Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva alla cerimonia commemorativa del 5° Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro (Roma). 🔗 Leggi su Open.online
