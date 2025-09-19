Mattarella | Fascismo lontano da valori italiani

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto oggi al Quirinale in occasione della prima Giornata nazionale degli Internati Militari nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, ricordando il coraggio dei militari italiani che rifiutarono di collaborare con il nazifascismo. Il fascismo e la distanza dai valori italiani. Mattarella ha sottolineato come il fascismo si sia contrapposto ai valori più autentici del popolo italiano, rendendo evidente il tradimento morale e civile nei confronti della nazione. “Nei No pronunciati allora – ha spiegato il Capo dello Stato – ci sono ragioni morali e civili, nate dalla fedeltà al giuramento alla corona e all’Italia, rafforzate dal senso di umanità e dalla dignità personale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

