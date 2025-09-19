Mattarella | Fascismo lontano da valori italiani

Lapresse.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto oggi al Quirinale in occasione della prima Giornata nazionale degli Internati Militari nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, ricordando il coraggio dei militari italiani che rifiutarono di collaborare con il nazifascismo. Il fascismo e la distanza dai valori italiani. Mattarella ha sottolineato come il fascismo si sia contrapposto ai valori più autentici del popolo italiano, rendendo evidente il tradimento morale e civile nei confronti della nazione. “Nei No pronunciati allora – ha spiegato il Capo dello Stato – ci sono ragioni morali e civili, nate dalla fedeltà al giuramento alla corona e all’Italia, rafforzate dal senso di umanità e dalla dignità personale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

mattarella fascismo lontano da valori italiani

© Lapresse.it - Mattarella: “Fascismo lontano da valori italiani”

In questa notizia si parla di: mattarella - fascismo

Elena Basile: “Israele terrorista, insorgiamo al silenzio di Meloni e Mattarella. Gergiev? Dai nostri intellettuali fascismo culturale”

Mattarella: “Il fascismo si contrappose alla nazione. Il ‘no’ dei militari italiani internati dai nazisti fu Resistenza”

Mattarella: “Fascismo lontano da valori italiani, patrioti i militari che si opposero a Salò”; Mattarella: Fascismo lontano da valori italiani e contro Nazione; Mattarella: il fascismo lontano dai valori italiani e contro la Nazione.

mattarella fascismo lontano valoriMattarella: “Fascismo lontano da valori italiani, patrioti i militari che si opposero a Salò” - Il capo dello Stato ha parlato durante la cerimonia per la Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale ... msn.com scrive

mattarella fascismo lontano valoriMattarella: Fascismo lontano da valori italiani e contro Nazione - (askanews) – “Nel farsi vassallo del nazismo il regime rese evidente la distanza dai valori più autentici del popolo italiano. Come scrive itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Fascismo Lontano Valori