Mattarella | Fascismo lontano da valori italiani
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto oggi al Quirinale in occasione della prima Giornata nazionale degli Internati Militari nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, ricordando il coraggio dei militari italiani che rifiutarono di collaborare con il nazifascismo. Il fascismo e la distanza dai valori italiani. Mattarella ha sottolineato come il fascismo si sia contrapposto ai valori più autentici del popolo italiano, rendendo evidente il tradimento morale e civile nei confronti della nazione. “Nei No pronunciati allora – ha spiegato il Capo dello Stato – ci sono ragioni morali e civili, nate dalla fedeltà al giuramento alla corona e all’Italia, rafforzate dal senso di umanità e dalla dignità personale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: mattarella - fascismo
Elena Basile: “Israele terrorista, insorgiamo al silenzio di Meloni e Mattarella. Gergiev? Dai nostri intellettuali fascismo culturale”
Mattarella: “Il fascismo si contrappose alla nazione. Il ‘no’ dei militari italiani internati dai nazisti fu Resistenza”
Compie 102 anni Paola Del Din, un simbolo della Resistenza contro il fascismo e il nazismo in Friuli. Per lei, gli auguri del Presidente Mattarella. Vai su Facebook
"Con quel No ai fascisti di Salò difesero la dignità e il senso autentico dell'amor di Patria". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, durante la Cerimonia per la Giornata degli Internati Militari nei campi di concentramento. #ANSA - X Vai su X
Mattarella: “Fascismo lontano da valori italiani, patrioti i militari che si opposero a Salò”; Mattarella: Fascismo lontano da valori italiani e contro Nazione; Mattarella: il fascismo lontano dai valori italiani e contro la Nazione.
Mattarella: “Fascismo lontano da valori italiani, patrioti i militari che si opposero a Salò” - Il capo dello Stato ha parlato durante la cerimonia per la Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale ... msn.com scrive
Mattarella: Fascismo lontano da valori italiani e contro Nazione - (askanews) – “Nel farsi vassallo del nazismo il regime rese evidente la distanza dai valori più autentici del popolo italiano. Come scrive itacanotizie.it