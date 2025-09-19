Mattarella cita Benedetto Croce | Giovani e adulti ricordino che violenza non è forza ma debolezza – Il video

Open.online | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2025 “I giovani meritano maggiore rispetto e richiedono grande attenzione. Dobbiamo offrire ai giovani un orizzonte di speranza che contempli la possibilità di una personale realizzazione. Va ricordato ai giovani come agli adulti, e forse particolarmente agli adulti, che la violenza non è forza ma debolezza.” Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla cerimonia commemorativa del 5° Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro (Roma). Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mattarella - cita

Caso droni russi sulla Polonia, l’allarme di Mattarella, che cita il 1914: «Siamo su un crinale che porta al baratro»

Mattarella ricorda l'omicidio di WIlly e cita Martin Luter king: "L'odio moltiplica l'odio"

Mattarella alla cerimonia in ricordo di Willy: "Lui un nostro ragazzo". E Cita Martin Luther King: "L'odio moltiplica l'odio"

Mattarella cita Benedetto Croce: Giovani e adulti ricordino che violenza non è forza, ma debolezza - Il video; Commissione inchiesta dell'Onu: a Gaza Israele ha commesso genocidio; Re Felipe con Mattarella al San Carlo: «Senza la Spagna non si può comprendere Napoli e vale lo stesso per il mio Paese, sono felice di diventare federiciano».

mattarella cita benedetto croceMattarella cita Benedetto Croce: Giovani e adulti ricordino che violenza non è forza, ma debolezza - Dobbiamo offrire ai giovani un orizzonte di speranza che contempli la possibilità di una personale realizzazione. Da ilgiornale.it

mattarella cita benedetto croceL'omaggio di Mattarella, 'Willy italiano esemplare' - Sono cinque anni che Willy Monteiro Duarte non c'è più, cinque anni di dolore ma anche di resistenza collettiva contro l'odio. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Cita Benedetto Croce