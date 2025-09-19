Mattarella arriva alla cerimonia per il 5° Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva alla cerimonia commemorativa del 5° Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: mattarella - arriva
Bovino cancella la memoria di Don Luigi Ricotti, revocata l'intitolazione della biblioteca: il caso arriva a Mattarella
Il Ministero sceglie le Marche per celebrare la ?Giornata dell?Unità nazionale: il 4 Novembre arriva Mattarella
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva a Napoli lunedì 22 settembre, di conseguenza, il traffico cittadino subirà delle modifiche Vai su Facebook
Mattarella arriva alla cerimonia per il 5° Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte - (Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva alla cerimonia commemorativa del 5° Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte. Da quotidiano.net
Mattarella: "Mosca ha demolito l'equilibrio della pace" - "Prosegue, angosciosa, la postura aggressiva della Russia in Ucraina: un macigno sulle prospettive del continente europeo e dei suoi giovani". tg24.sky.it scrive