Mattarella alla nazionale maschile basket U20 | Commenti razzisti misera manifestazione di inciviltà – Il video

Open.online | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025 “Queste misere manifestazioni di inciviltà non turbano minimamente anzi rafforzano la convinzione di quanto c'è di importante nell'inclusione nella collaborazione, nel conoscersi, nel valorizzarsi vicendevolmente, nello stare insieme, nel fare sport insieme, nei successi per il nostro Paese”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con la nazionale femminile e la nazionale maschile under 20 di pallacanestro. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mattarella - nazionale

Calcio, la Nazionale femminile domani da Mattarella

Mattarella a Nazionale donne "Scritta bellissima pagina di sport"

Nazionale femminile al Quirinale: le Azzurre ricevute da Mattarella al ritorno da Euro 2025

Mattarella alla nazionale maschile basket U20: Commenti razzisti misera manifestazione di inciviltà - Il video; La Nazionale Femminile e l'U20 Maschile ricevute al Quirinale. Il presidente Mattarella: Un piacere avervi qui, tornate presto; Mattarella incontra la Nazionale femminile e l'under 20 maschile di pallacanestro.

mattarella nazionale maschile basketBasket, Nazionale femminile e Under 20 ricevute da Mattarella: "Razzismo atto incivile" - Al Quirinale, il presidente della Repubblica ha ricevuto due Nazionali di basket, quella femminile terza negli ultimi Europei, e quella maschile Under 20 diventata regina d'Europa. Segnala sport.sky.it

mattarella nazionale maschile basketMattarella riceve nazionali basket U20: Rifiuto di distinguere la rilevanza tra femminile e maschile - jpg"; (Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025“È difficile ... Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Nazionale Maschile Basket