The Batman Parte II sta finalmente iniziando a prendere slancio verso l’uscita sul grande schermo, con il passo più importante rappresentato dalla sceneggiatura completa. Con l’avvicinarsi della produzione del sequel di The Batman, le probabilità di ottenere dettagli chiave aumentano, e ora il regista Matt Reeves non solo ha rivelato lo status del film nel DCU ma anche quale star di The Penguin non apparirà nel sequel di The Batman. In un’intervista con Josh Horowitz del podcast Happy Sad Confused, a Reeves è stato chiesto se avesse mai pensato di creare un progetto DCU, dato che James Gunn aveva precedentemente indicato Reeves come uno dei registi con cui avrebbe voluto lavorare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Matt Reeves conclude il dibattito sul canone DCU di The Batman parte 2