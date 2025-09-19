Matrimonio e rapporto con le donne il libro choc promosso dai musulmani

Nell'ultima puntata di Dritto e Rovescio è stato mostrato un documento molto particolare, un libro che istruirebbe le donne musulmane sul comportamento da seguire nell'ambito del matrimonio. Sembra infatti che i social siano sempre più utilizzati per trasmettere determinati precetti, così da essere maggiormente raggiungibili. A diffondere questi contenuti non sono soltanto gli uomini, ma anche le donne, che funzionano da vero e proprio megafono. Ci sono dunque profili social dedicati allo scopo in cui si viene istruiti su come dovrebbe essere una buona donna musulmana. Post, immagini, video. Non manca nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Matrimonio e rapporto con le donne, il libro choc promosso dai musulmani

In questa notizia si parla di: matrimonio - rapporto

Fedez sul matrimonio con Ferragni: "È stato un Vietnam". Il rapporto con i figli e la verità sul gossip con Clara

Fedez spietato sul matrimonio con Ferragni. Il rapporto con i figli e la verità sul gossip con Clara

Loredana Lecciso e il rapporto con Al Bano: «Matrimonio? Abbiamo un anello virtuale. Dopo due mesi ero incinta, neanche ci conoscevamo»

Ogni matrimonio è unico… ma con noi diventa davvero indimenticabile. Con Mena e Nicola è nato fin da subito un rapporto speciale, fatto di fiducia, complicità e sogni condivisi. ? A rendere tutto ancora più magico? La nostra Urus bianca, elegante, pote Vai su Facebook

Donne e Islam, il libro shock sul matrimonio musulmano promosso sui social; Tutte le donne di Bill Gates, dalla madre autoritaria al divorzio con Melinda: «È l'errore che rimpiango di più»; Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea pronti al matrimonio: chi sono i fidanzati di Uomini e Donne oggi a Verissimo.

Donne e Islam, il libro shock sul matrimonio musulmano promosso sui social - Sui profili social di molti utenti musulmani vengono promossi libri informativi sul matrimonio e sul rapporto con le donne. Segnala msn.com

Dritto e rovescio, “mogli subordinate e punizioni corporali”. Il libro sull'Islam che promuove la sottomissione - Un libro sul matrimonio islamico e in particolare sui “doveri coniugali” della moglie, chiaramente subordinata al marito. Secondo iltempo.it