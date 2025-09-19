Materazzi speranzoso: «Voglio che l’Inter sia la migliore! Su Calhanoglu e Yildiz.». Le sue dichiarazioni dalla Turchia. Durante la tappa di Istanbul dell’ EA7 World Legends Padel Tour, Marco Materazzi, ex difensore dell’ Inter, ha parlato con entusiasmo della sua esperienza nella capitale turca ai media locali. Materazzi ha espresso la sua felicità nel visitare Istanbul, città che ama, sottolineando l’atmosfera vivace che si respira e la sua intenzione di godersi l’esperienza. In un’intervista con la stampa turca, Materazzi ha anche toccato temi legati alla sua carriera e a quella dei colleghi. 🔗 Leggi su Internews24.com

