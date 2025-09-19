Materazzi promuove la nuova Inter | Ben vengano le idee e il coraggio di Chivu Thuram è troppo forte Pio Esposito? C’è una cosa che mi ha colpito di lui

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha analizzato il momento dei nerazzurri reduci dalla vittoria in Champions League contro l’Ajax. Marco Materazzi, ex difensore dell’ Inter, ha discusso l’attualità dei nerazzurri durante una tappa dell’ EA7 World Legends Padel Tour a Istanbul, intervistato da Sport Mediaset. Materazzi ha elogiato l’ottimo avvio di stagione di Marcus Thuram, ma ha anche commentato le recenti critiche ricevute dal giovane attaccante per l’episodio contro la Juventus. Per quanto riguarda Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, Materazzi si aspetta un processo di maturazione continuo, sottolineando il suo forte background, cresciuto nell’ Ajax e perfezionato in Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Materazzi promuove la nuova Inter: «Ben vengano le idee e il coraggio di Chivu, Thuram è troppo forte. Pio Esposito? C’è una cosa che mi ha colpito di lui»

