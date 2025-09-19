Massimo Bottura | Viva la musica nei ristoranti Ma se il volume è altissimo rispecchia la cultura dello chef

Lo chef dell'Osteria Francescana risponde a Piovani: sì alle playlist pensate per i piatti e per il luogo, no ai suoni invadenti che rovinano l'esperienza a tavola.

Lo chef Massimo Bottura: “Mio figlio Charlie si è laureato. E’ il nostro eroe"

Vieni a Osaka con me: per la prima volta in città, sei giorni di pranzi e cene. Massimo Bottura e il team di Osteria Francescana hanno portato al Restaurant SAKURA dell’Hotel @newotani_osaka un menu speciale, nato dall’incontro tra ingredienti e culture dive Vai su Facebook

Massimo Bottura nello spot delle New Balance e il peccato originale dello stereotipo italiano - Il viaggio inizia dalla fabbrica di Flimby nel Regno Unito, sede inglese della casa di calzature americana. Come scrive gamberorosso.it

Bottura: “L’ingrediente del futuro è la cultura” - È un custode della memoria e insieme un visionario che gioca con il tempo, oscillando tra passato, presente e futuro. Come scrive repubblica.it