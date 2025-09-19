Massimo Beltrame e la Milano dei grattacieli Sono brutti? Pure il Duomo fu criticato

Massimo Beltrame, cosa comporta far parte del CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat)? "Questa organizzazione, principale sede a Chicago, assegna ufficialmente il titolo di Edificio più alto del mondo. Amici, diciamo 'fuori di testa', che passano la vita a misurare i grattacieli. Io sono il referente italiano. Per farne parte, si deve superare un esame". Ovvero? "Saper calcolare, appunto, l'altezza di tali edifici (dall'ingresso pedonale)". E cosa porta un filosofo, come lei si è formato, ad approfondire la storia dell'architettura? "Heidegger diceva: "L'uomo non può essere separato dallo spazio", che non è oggetto esterno, né esperienza interna.

