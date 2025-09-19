Massese A rischio la gara di Coppa a Viareggio Potrebbe scattare il divieto d’ingresso ai tifosi

Anche Viareggio-Massese, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Eccellenza, è stata inserita dall’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive tra quelle rinviate all’esame del Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) per l’applicazione di misure di rigore. C’è da attendersi quindi, come già accaduto per la sfida tra Pro Livorno Sorgenti e Massese in programma per questa domenica, che si arriverà al divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Massa Carrara anche per l’incontro calendarizzato per mercoledì 1° ottobre allo stadio dei Pini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

