Massaggio Ayurvedico | come si fa?

Il massaggio ayurvedico è una delle pratiche più antiche e benefiche della tradizione indiana. Oltre a rilassare profondamente corpo e mente, ha lo scopo di riequilibrare le energie vitali, migliorare la circolazione e favorire il benessere psico-fisico. Ma in cosa consiste e soprattutto, come si fa il massaggio ayurvedico? Le origini e i principi del massaggio ayurvedico. Derivato dall’ Ayurveda, l’antica medicina tradizionale indiana, questo trattamento si basa sull’idea che ogni persona sia caratterizzata da tre energie fondamentali (i dosha: Vata, Pitta e Kapha). Il massaggio ayurvedico mira a ristabilire l’equilibrio tra questi elementi attraverso movimenti specifici e l’uso di oli caldi, scelti in base alla costituzione individuale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Massaggio Ayurvedico: come si fa?

Massaggio ayurvedico: tecnica, benefici e controindicazioni

