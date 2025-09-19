Marvel Zombies | la stagione 2 si farà ma ad una condizione

Nella prima stagione di What If.?, un episodio dal titolo appropriato “ E se. Zombie?! ” ci ha portato in una realtà in cui un mondo non dissimile dalla Terra 616 era stato devastato da un’epidemia di zombi. La risposta a questo episodio ha portato la Marvel Television a dare il via libera a una serie spin-off di quattro episodi, Marvel Zombies. La serie debutterà su Disney+ la prossima settimana e una seconda stagione è già in fase di progettazione. a patto che i fan guardino questa prima serie di episodi. In una nuova intervista, Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, della televisione e dell’animazione presso Marvel Studios, ha rivelato: “ Per favore, la gente deve abbonarsi a Disney+ e guardare questo programma. 🔗 Leggi su Cinefilos.it