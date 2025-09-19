Marvel zombies 2 | ecco cosa serve per la nuova stagione

l’evoluzione di marvel zombies: dalla serie a fumetti alla nuova produzione animata. La presenza di storie alternative e universi paralleli rappresenta una componente fondamentale dell’universo Marvel. Recentemente, l’attenzione si è concentrata su Marvel Zombies, una serie animata che ha origine da un episodio della prima stagione di What If.?. Questo episodio, intitolato “ E se. Zombie?! ”, ha introdotto un mondo in cui un’epidemia di zombie ha devastato la Terra, portando i personaggi Marvel a fronteggiare un’apocalisse non morta. La risposta a questa narrazione ha portato alla creazione di una serie spin-off composta da quattro episodi, disponibile su Disney+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

