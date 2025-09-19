Martino ritrova Aradori per tentare l’assalto alla promozione in A

Senza proclami roboanti e dichiarazioni clamorose, ma con solida determinazione e fiducia nel lavoro. Così la Pallacanestro 2.015 Forlì si affaccia all’undicesimo campionato della sua storia, decimo di fila in A2. Forlì anche in questa stagione ha costruito una squadra solida, esperta, affidabile che vuole ripartire da un triennio nel quale ha raggiunto due semifinali e una finale per la promozione. In giugno a sbarrare la strada ai forlivesi al penultimo atto furono i cugini di Rimini, ma anche l’infortunio al ginocchio alla guardia croata Toni Perkovic, miglior realizzatore dei romagnoli, che lo fece arrivare alla serie-derby contro gli adriatici in pessime condizioni (non giocò gara-uno e fece solo una comparsata in gara-quattro) e il fatto di giocare le due partite al PalaFiera a porte chiuse, dopo gli scontri fra tifosi prima di gara-due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

