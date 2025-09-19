Martinfiera trent’anni di tradizione Dal palio dei Cerchiai al pigia pigia C’è anche delegazione di Valbonne
MARTI Martinfiera rinsalda il gemellaggio tra Marti, Montopoli e la cittadina francese di Valbonne. Alla tradizionale festa martigiana, che inizia stasera con la cena carioca, saranno presenti, infatti, il sindaco Joseph Cesaro e la consigliera con delega ai gemellaggi Kathryn Paul. Da trent’anni Martinfiera è un appuntamento fisso. "Grazie all’associazione Martinfiera e a tutte le persone che stanno lavorando per preparare la festa – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessora all’associazionismo Kendra Fiumanò – Un bell’esempio del contributo che le associazioni possono dare alla socialità del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tutto pronto al borgo di Marti per la 30esima edizione di Martinfiera - Trent’anni fa nasceva una delle feste diventata un appuntamento fisso del calendario montopolese e non solo: Martinfiera. Come scrive gonews.it
Il Palio in uno speciale sul Tg2: "Alla scoperta della tradizione" - Ferrara e il suo Palio tornano protagonisti in TV: oggi nella rubrica del Tg2 “Sì Viaggiare”, con inizio alle 13. Secondo ilrestodelcarlino.it