Martinfiera trent’anni di tradizione Dal palio dei Cerchiai al pigia pigia C’è anche delegazione di Valbonne

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MARTI Martinfiera rinsalda il gemellaggio tra Marti, Montopoli e la cittadina francese di Valbonne. Alla tradizionale festa martigiana, che inizia stasera con la cena carioca, saranno presenti, infatti, il sindaco Joseph Cesaro e la consigliera con delega ai gemellaggi Kathryn Paul. Da trentanni Martinfiera è un appuntamento fisso. "Grazie all’associazione Martinfiera e a tutte le persone che stanno lavorando per preparare la festa – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessora all’associazionismo Kendra Fiumanò – Un bell’esempio del contributo che le associazioni possono dare alla socialità del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

martinfiera trent8217anni di tradizione dal palio dei cerchiai al pigia pigia c8217232 anche delegazione di valbonne

© Lanazione.it - Martinfiera, trent’anni di tradizione. Dal palio dei Cerchiai al pigia pigia. C’è anche delegazione di Valbonne

In questa notizia si parla di: martinfiera - trent

martinfiera trent8217anni tradizione palioTutto pronto al borgo di Marti per la 30esima edizione di Martinfiera - Trent’anni fa nasceva una delle feste diventata un appuntamento fisso del calendario montopolese e non solo: Martinfiera. Come scrive gonews.it

Il Palio in uno speciale sul Tg2: "Alla scoperta della tradizione" - Ferrara e il suo Palio tornano protagonisti in TV: oggi nella rubrica del Tg2 “Sì Viaggiare”, con inizio alle 13. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Martinfiera Trent8217anni Tradizione Palio