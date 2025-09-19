Martinez Inter ecco la chance da titolare | Chivu pronto a dargli fiducia cosa filtra per il Sassuolo

Martinez Inter, le ultime sul portiere spagnolo ex Genoa che potrebbe prendere il posto di Sommer contro il Sassuolo. Tutti i dettagli. L’ Inter corre. Corre sul campo, corre in classifica e corre nel calendario. Si gioca ogni tre giorni, e con la sosta per le nazionali di ottobre alle porte, Cristian Chivu sa bene che non potrà affidarsi sempre agli stessi. Per questo motivo, come analizza oggi La Gazzetta dello Sport, è arrivato il momento di dare spazio a tutta la rosa. E tra i protagonisti attesi al varco c’è anche Josep Martinez, pronto a prendersi la scena e a far rifiatare Sommer tra i pali. 🔗 Leggi su Internews24.com

