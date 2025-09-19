Martin Scorsese Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence in un film di fantasmi

Il regista Martin Scorsese ha scelto il suo nuovo film, ma anche i primi membri del cast: Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Il film in questione s’intitolerà “ What Happens at Night “, e si baserà sul romanzo omonimo firmato da Peter Cameron. A confermarlo è stato Deadline questa mattina. Martin Scorsese, oltre a dirigerà, si occuperà di produrre il film con la sua casa di produzione “ Sikelia Productions “, assieme alla Appian Way di Leonardo DiCaprio, StudioCanal (proprietaria dei diritti sul romanzo) e Apple Original Film (che ha un accordo con lo stesso Scorsese). Il romanzo in questione è stato adattato per il grande schermo dallo sceneggiatore Patrick Marber. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence in un film di fantasmi

