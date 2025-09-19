Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio tornano con un film sorprendente

Nuovo progetto cinematografico di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Un importante sodalizio artistico si rinnova nel panorama cinematografico internazionale, consolidando la collaborazione tra Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio. Dopo aver lavorato insieme in sei film di grande successo, i due artisti torneranno a condividere il set per un nuovo progetto che promette di catturare l’attenzione del pubblico e della critica. La novità riguarda un adattamento cinematografico di un romanzo gotico, con una forte componente onirica e inquietante. Dettagli sul nuovo film diretto da Scorsese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio tornano con un film sorprendente

In questa notizia si parla di: martin - scorsese

Martin scorsese e il suo successo con la commedia di apple tv che fa storia

Martin scorsese: capolavoro o flop del 1999?

Film di crimine di martin scorsese basato su una storia vera disponibile gratuitamente

Rendiamo omaggio al mitico Martin Scorsese nel giorno del suo compleanno - facebook.com Vai su Facebook

The Oratorio con Martin Scorsese: quel bravo ragazzo nella chiesa di Little Italy https://repubblica.it/venerdi/2025/09/16/news/oratoriomartin_scorsese_film_little_italy-424849611/?rss&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #IlVenerdì - X Vai su X

Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio insieme per un altro film! Ma non è quello che vi aspettate; Martin Scorsese e il nuovo progetto con un cast stellare; Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, cancellato il nuovo film prima dell’inizio delle riprese.

DiCaprio e Lawrence insieme nel nuovo film di Scorsese - Martin Scorsese ha scelto il suo prossimo progetto da regista: porterà sul grande schermo What Happens at Night, adattamento del romanzo di Peter Cameron. Da lascimmiapensa.com

DiCaprio e Jennifer Lawrence in un horror di Scorsese, What Happens at Night - The post DiCaprio e Jennifer Lawrence in un horror di Scorsese, What Happens at Night appeared first on CinemaSerieTV. Secondo msn.com