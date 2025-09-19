Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio | il prossimo progetto? Una ghost story con Jennifer Lawrence

Dopo la cancellazione del precedente progetto, Scorsese e DiCaprio non demordono e scommettono su un altro progetto comune che coinvolgerà anche Jennifer Lawrence. Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio stanno lavorando a quella che sarà la loro settima collaborazione e scommettono su una ghost story. Il progetto in questione, intitolato What Happens At Night, sarà la prossima fatica del cineasta, che adatterà il romanzo allegorico di Peter Cameron Cose che succedono la notte, come confermato da Entertainment Weekly. Protagonisti della pellicola saranno DiCaprio e Jennifer Lawrence, alla prima collaborazione con Scorsese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio: il prossimo progetto? Una ghost story con Jennifer Lawrence

In questa notizia si parla di: martin - scorsese

Martin scorsese e il suo successo con la commedia di apple tv che fa storia

Martin scorsese: capolavoro o flop del 1999?

Film di crimine di martin scorsese basato su una storia vera disponibile gratuitamente

Deadline annuncia che Apple TV è attivamente in trattative per produrre il nuovo film di Martin Scorsese. Al momento Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence sono associati al progetto come protagonisti. - X Vai su X

Rendiamo omaggio al mitico Martin Scorsese nel giorno del suo compleanno - facebook.com Vai su Facebook

What Happens at Night: Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio faranno una ghost story!; Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio insieme per un altro film! Ma non è quello che vi aspettate; Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio: il prossimo progetto? Una ghost story con Jennifer Lawrence.

Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio: il prossimo progetto? Una ghost story con Jennifer Lawrence - Dopo la cancellazione del precedente progetto, Scorsese e DiCaprio non demordono e scommettono su un altro progetto comune che coinvolgerà anche Jennifer Lawrence. movieplayer.it scrive

Martin Scorsese dirigerà Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence - Si intitolerà ‘What Happens at Night’ e sarà l’adattamento di un romanzo di Peter Cameron. Scrive rollingstone.it