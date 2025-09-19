Martin scorsese annuncia il suo prossimo film che si svolge di notte

annuncio del prossimo film di martin scorsese con leonardo dicaprio e jennifer lawrence. Il regista di fama mondiale martin scorsese ha confermato il suo prossimo progetto cinematografico, segnando un ritorno alle produzioni di grande rilievo dopo il successo di Killers of the Flower Moon. La nuova pellicola sarà un adattamento del romanzo fantastico What Happens at Night, con protagonisti due tra gli attori più acclamati della scena hollywoodiana: leonardo dicaprio e jennifer lawrence. La notizia ha suscitato grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori, soprattutto considerando le recenti performance dei due interpreti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

