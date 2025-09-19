Martedì a Sestriere i funerali di Stato di Matteo Franzoso
La Federazione Internazionale: "Sicurezza atleti deve essere al 1° posto". ROMA - L'ultimo saluto a Matteo Franzoso si terrà nella chiesa di Sant'Edoardo a Sestriere: i funerali di Stato sono in programma martedì 23 settembre alle 16. Lo rende noto la Federazione Sport Invernali. Nel pomeriggio di l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
