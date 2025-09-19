Marsiglia De Zerbi soddisfatto | Rosa rinforzata Pavard e Aubameyang faranno la differenza
Marsiglia, il tecnico De Zerbi soddisfatto: «Rosa rinforzata, Pavard e Aubameyang faranno la differenza». Le sue dichiarazioni L’Olympique Marsiglia si prepara al prossimo Le Classique contro il Paris Saint-Germain con rinnovata fiducia. Il tecnico Roberto De Zerbi, allenatore italiano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, ha sottolineato come la squadra sia profondamente cambiata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
