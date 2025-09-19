"Non mi aspettavo che dopo due partite fossimo a zero punti, oltretutto non lo meritiamo per quanto fatto vedere in campo". Il biancorosso Niccolò Marras si sofferma sui passi falsi contro Vigor Senigallia e Ostiamare. "Qualcosa è mancato – aggiunge – ma è il momento di ricaricarci visto che all’orizzonte ci sono tre gare. Domenica la Maceratese riceverà il Fossombrone, mercoledì trasferta a Sora e domenica 28 sarà ospite la Sammaurese. "Ci attendono tre gare toste perché sono avversari di valore, noi dovremo continuare a mettere in pratica quanto facciamo in settimana e alla fine, ne sono certo, arriveranno i punti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Marras carica la Rata: "In campo con tanta fame"