Marina Sirtis esclude un ritorno del cast di TNG in Star Trek | Legacy

Il futuro delle riunioni del cast di Star Trek: The Next Generation sembra sempre più incerto, nonostante l’entusiasmo dei fan e le aspettative create da alcune recenti produzioni. Le dichiarazioni di Marina Sirtis, interprete di Counselor Deanna Troi, offrono una prospettiva chiara sulla possibilità di un ritorno del gruppo storico. In questo articolo si analizzano le motivazioni dietro questa posizione e le opportunità ancora aperte nel mondo di Star Trek. perché marina sirtis esclude un riunione del cast di tng. le parole di marina sirtis sulla reunion. Attraverso il suo profilo Instagram (@officialmarinasirtis), l’attrice ha risposto a una domanda dei fan riguardo a un possibile ritorno nei panni di Deanna Troi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

