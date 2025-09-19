Marina di Massa via libera alla rimozione della nave Guang Rong
Marina di Massa, 19 settembre 2025 – Via libera alle operazioni per la rimozione della Guang Rong. Ieri, alla Capitaneria di porto, si è tenuta la terza riunione del Tavolo tecnico cui hanno preso parte i rappresentanti del ministero dell’Ambiente, della Regione, di Arpat, del Comune di Massa, dell’Autorità portuale, dell’Agenzia delle dogane, dei Vigili del fuoco, del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno, con il supporto di consulenti specializzati, dei servizi tecnico nauti del porto (piloti e ormeggiatori), del chimico del porto. Lo scopo del Tavolo tecnico era la valutazione del Piano di rimozione predisposto dalle ditte incaricate della rimozione della nave – società italiana Fratelli Neri e società olandese Blue Tack – integrato e modificato rispetto alla versione originaria secondo le indicazioni formulate dagli enti nelle precedenti riunioni dell’8 agosto e del 1 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
