Marijuana ketamina e ecstasy in casa a Sistiana | arrestata coppia di spacciatori

Marijuana, ketamina, ecstasy e Mdma. Il tutto nella loro abitazione di Aurisina dove gli agenti del Nucleo interventi speciali della locale di Trieste si sono portati dopo i sospetti innescati da un primo controllo. Una coppia, rispettivamente di 36 e 26 anni, lui italiano e lei bulgara residente. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

