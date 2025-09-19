Marianne Mirage pubblica il nuovo singolo Il campo

Con la grazia unica di Marianne Mirage, Il Campo invita a restare ancorati alle proprie radici. Con la grazia unica di Marianne Mirage, Il Campo invita a restare ancorati alle proprie radici e a vivere emozioni autentiche, senza bisogno di altro. Una canzone delicata che unisce memoria e intimità, sostenuta dalle note calde della chitarra acustica di Marianne e del piano di Marquis, che si inserisce nel solco tracciato da Teatro, l’ultimo album, attraverso immagini quotidiane di elogio alla vita lenta. La strada di casa, la terra bagnata, il gesto lieve del cadere insieme “come due ciliegie” restituiscono la dolcezza di un racconto che celebra la semplicità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Marianne Mirage pubblica il nuovo singolo Il campo

