María Moreno e Christine Anne Foley | serial killer fotogrammi dell’orrore e società

L’atroce storia di Santos Godino. El Petiso Orejudo, di María Moreno (traduzione di Francesca Lazzarato; Edicola), è uno spaccato sulla società argentina, l’immigrazione e la mostruosità umana. Nel 1912, la vasta e oscura Buenos Aires era un crogiolo di speranza e miseria. Qui, Cayetano Santos Godino, figlio di immigrati italiani indigenti, fu arrestato all’età di sedici anni, accusato di undici crimini. La sua storia, raccontata magistralmente in un libro che fonde cronaca, saggio e romanzo, non è solo quella di un criminale leggendario, ma anche un atto d’accusa contro una società che respinge con violenza ogni forma di alterità, demonizzando e punendo chi vive ai margini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

